Мир 14 апреля 2023, 13:23 Школьник оказался замешан в распространении секретных документов Пентагона в Сети ABC: к распространению в Сети слитых данных Пентагона может быть причастен школьник Unsplash

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К распространению секретных документов Пентагона может быть причастен школьник, действовавший в Сети под псевдонимом Lucca, сообщил телеканал ABC. По предварительным данным, подросток публиковал файлы на других серверах после их загрузки на платформу Discord.

Администратор чата в Discord рассказал телеканалу, что пользователь с ником Lucca выложил изображения документов на сервер с более чем 243 тысячами участников.

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Помимо этого, по словам собеседника ABC, Lucca опубликовал их в сообществе, посвященном игре Minecraft. Телеканал связался с мужчиной, который, предположительно, является отцом мальчика. Тот от комментариев отказался, сказав лишь, что речь идет о ребенке.

Имя и возраст подростка, который может быть причастен к распространению секретных данных, не разглашают, уточнил ABC.

Накануне, 13 апреля, стало известно о задержании и аресте подозреваемого в утечке секретных данных. Предполагаемого виновного зовут Джек Тейшера, ему 21 год. Он служит в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии США штата Массачусетс.