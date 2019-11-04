Школьник надел костюм Гитлера на Хэллоуин в США. Но это полбеды

Американский младшеклассник пришел на Хэллоуин в костюме Адольфа Гитлера. Парень передал не только внешность фюрера, но и связанные с ним жесты — он кидал «сами знаете что» перед детьми из числа нацменьшинств. Произошедшее вынудило двух учителей временно уйти с работы.

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Один из учеников школы Криксайд в штате Юта пришел на Хэллоуин в костюме Адольфа Гитлера. Люди терпели присутствие фейкового фюрера до тех пор, пока он не начал делать нацистские приветствия перед детьми из числа национальных меньшинств. Может быть, история и не приобрела бы огласки, но кто-то сделал фотографию этого действия, передает Independent.

Федерация евреев Юты осудила ситуацию и попросила школы и родителей впредь запрещать детям надевать подобные костюмы.

После случившегося началось расследование, а одного из учителей и директора отправили в оплачиваемый административный отпуск. В округе Дэвис, где располагается школа, заявили, что «не терпят речь, изображения или поведение, которые изображают или пропагандируют ненависть».