Школьник из США оригинально пригласил слепую девушку на выпускной

Старшеклассник Джейк Шварц встречался с одноклассницей Пейдж Друри несколько лет, поэтому, когда пришло время выпускного бала, он не сомневался в том, кого пригласит не вечеринку.

Школьник из американского Гластонбери (Коннектикут) рассказал изданию Today, что решил выложить шоколадками слово prom (выпускной — прим.ред.), используя шрифт Брайля. Его подруга Пейдж слепа.

«Я видел очень милые предложения от старшеклассников в моей школе, и, чтобы не быть банальным, я хотел сделать что-то свое. Я решил написать сообщение шрифтом Брайля, потому что чувствовал, что оно будет более личным», — признался юноша.

Момент, когда Пейдж прочитала «приглашение» сняла на видео ее сестра. Девушка пришла в восторг и обняла Джейка. Она призналась, что не ожидала ничего подобного.

После 20 лет слепоты поляк Януш Горай попал в аварию и прозрел. Сейчас он работает охранником в больнице, где лечился.