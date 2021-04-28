facebook_pixel
    28 апреля 2021, 07:49

    Школа в США отказалась брать на работу вакцинированных от коронавируса учителей

    Екатерина Шамина

    Частная школа в американском штате Флорида заявила, что не допустит к урокам преподавателей, прошедших вакцинацию от коронавируса, Руководители учебного заведения попросили учителей подождать с инъекцией до конца года.

    Школа в США отказалась брать на работу вакцинированных от коронавируса учителей

    Об этом сообщил канал CBS Miami в распоряжении которого оказалась копия электронного письма, отправленного родителям из Академии Центнера.

    «Мы рекомендовали всем преподавателям и сотрудникам воздержаться от инъекции до тех пор, пока не будет проведено дальнейшее исследование, влияет ли этот экспериментальный препарат на не привитых людей», — сказано в письме.

    В школе отметили, что они не будут нанимать тех, кто получил экспериментальную вакцину от COVID-19, пока не будет известна дополнительная информация.

    Телеканал отметил, что частная школа была открыта в сентябре 2020 года Лейлой и Дэвидом Центнером.

    В заявлении для CBS Miami Академия Центнера повторила то, что было в электронном письме родителям, заявив: «Мы делаем то, что, по нашему мнению, отвечает наилучшим интересам детей, потому что дети не должны находиться рядом с учителями, которые вакцинированы».