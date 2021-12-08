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    08 декабря 2021, 19:18

    Школа искусств откроется в Херсонесе Таврическом в 2022 году

    Дарья Морозова

    Историко-археологический парк и образовательные объекты начали строить в Херсонесе Таврическом. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

    «Первая часть проекта, образовательная, которая посвящена школе искусств и спальному корпусу филиала „Артека“ — детскому центру „Корсунь“, — они уже в стройке», — рассказал губернатор.

    Школа будет вмещать в себя 500 учеников. Ее открытие планируется к 1 сентября 2022 года.