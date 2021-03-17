Шимпанзе в чешских зоопарках начали созваниваться по Zoom

Сотрудники зоопарков в чешских городах Брно и Двур-Кралове-над-Лабем подключили вольеры шимпанзе к Zoom, чтобы питомцы могли созваниваться друг с другом. Посетителей в зверинцы не пускают с декабря, и животные сильно скучают по общению. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Для удобства в вольерах установили гигантские экраны, через них обитатели одного зоопарка могут наблюдать за жизнью сородичей в другом заведении. Для того, чтобы не смущать животных, звук у трансляции отключили.

«Сначала шимпанзе подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами, когда видели своих сородичей», — рассказала сотрудница одного из зоопарков Габриэла Лингартова.

Но с тех пор обезьяны научились переключать трансляции, когда назревает напряженная ситуация. По словам сотрудников, они начали вести себя как люди, смотрящие за спортивными соревнованиями.

Кроме того, некоторые шимпанзе взяли за привычку брать с собой лакомства, которые они жуют, наблюдая за сородичами.

Видеотрансляции также можно посмотреть на сайтах зоопарков. Они идут в прямом эфире с 8:00 до 16:00. Сотрудники говорят, что пока это только эксперимент, который продлится до конца марта, после чего они примут решение — продолжать его или нет.