Мир 20 июня 2023, 01:20 Шеврон с Малышом Йодой заметили на бронежилете Залужного «Страна.ua»: на бронежилете главкома ВСУ Залужного нашли шеврон с Малышом Йодой Википедия

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Бронежилет главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного оказался «украшен» шевроном с Малышом Йодой — известным персонажем «Звездных войн». Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По сюжету популярной картины младенец является представителем безымянной расы, к которой принадлежал магистр Йода.

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Ранее Минобороны РФ показало новое видео с пропавшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. На кадрах военный предстал в тот самом бронежилете, на котором заметили шеврон.

По поводу судьбы Залужного по СМИ распространили немало противоречивой информации. В российских силовых структурах уверяли, что в начале мая главком ВСУ получил черепно-мозговую травму. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что главком ВСУ жив. МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Название статьи не уточнялось.