Мир 08 июня 2023, 03:54 Шеврон Австрии заметили на форме военного на Украине. Оппозиция страны потребовала провести проверку Партия в Австрии потребовала проверку из-за шеврона страны на форме военного на Украине РИА «Новости»

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Оппозиционная Австрийская партия свободы потребовала провести проверку из-за появления видео с военным с шевроном страны на форме. Предположительно, кадры были сняты на Украине, написала газета Exxpress.

О намерении направить запрос в Минобороны заявил генеральный секретарь партии Кристиан Хафенекер. На кадрах, опубликованных газетой, группа военных в форме ВСУ разгружает микроавтобус, перетаскивая ящики с боеприпасами. Среди них мелькает пожилой мужчина с шевроном ВС Австрии на куртке.

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Этот вид формы устарел, поэтому его сейчас не используют в австрийских войсках. Однако Хафенекер заявил, что партия направит запрос в военное ведомство страны, чтобы установить подлинность самих кадров. Речь идет о нейтральном статусе Австрии. Страна не поставляет свое оружие Украине и не разрешает провозить его через свою территорию.

Ранее журналист The New York Times Пол Кругман отметил, что бойцы ВСУ часто носят на своей форме нашивки с символами, пришедшими из нацистской Германии. Некоторые читатели заявили, что опубликованные снимки заставили их по-другому посмотреть на ситуацию вокруг конфликта.