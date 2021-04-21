Шевченко оценил выступление Зеленского

Журналист Максим Шевченко прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Infox.ru.

Он считает, что его выступление похоже не на речь лидера страны, а на речь «лауреата какой-нибудь правозащитной премии за гуманизм в политике».

«Зачем столько слов? Такое впечатление, что он не граждан Украины мобилизует, а сам себя успокаивает и подбадривает», — заявил Шевченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Обращение опубликовал офис Зеленского.

По его словам, «в войне проигрывают все стороны, и нельзя кого-то защитить, нападая», а также «невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их постоянно хотят защитить».

Зеленский сообщил, что российская делегация не поддержала заявление, согласованное советниками нормандской четверки и членами трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе, предложив сначала выехать на линию разграничения.