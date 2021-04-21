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    21 апреля 2021, 14:30

    Шевченко оценил выступление Зеленского

    Дарья Морозова

    Журналист Максим Шевченко прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Infox.ru.

    Шевченко оценил выступление Зеленского

    Он считает, что его выступление похоже не на речь лидера страны, а на речь «лауреата какой-нибудь правозащитной премии за гуманизм в политике».

    «Зачем столько слов? Такое впечатление, что он не граждан Украины мобилизует, а сам себя успокаивает и подбадривает», — заявил Шевченко.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением «встретиться в любой точке Донбасса, где идет война». Обращение опубликовал офис Зеленского.

    По его словам, «в войне проигрывают все стороны, и нельзя кого-то защитить, нападая», а также «невозможно привести мир на танке людям, которые не понимают, от кого их постоянно хотят защитить».

    Зеленский сообщил, что российская делегация не поддержала заявление, согласованное советниками нормандской четверки и членами трехсторонней контактной группы о прекращении огня в Донбассе, предложив сначала выехать на линию разграничения.