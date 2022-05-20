Шествие «за освобождение от советского наследия» прошло в центре Риги

Массовое шествие прошло в центре латвийской столицы, колонна растянулась от парка Победы до ратушной площади. Митингующие выступают за снос советских памятников по всей Латвии и выдворения всех нелояльных из страны. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным издания, в шествии могут принять участие более пяти тысяч человек. Люди вышли на митинг с флагами Латвии, многие пели национальные песни. Колонна прошла по пешеходным улицам исторического центра Риги.

«Требования организаторов шествия уже не ограничиваются сносом памятника в парке Победы: они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан нужно лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им куда-либо баллотироваться», — сообщает Delfi.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение Латвии снести памятник Освободителям Риги абсолютным беспределам и предложила установить его и другие снесенные монументы на границах с этими странами, чтобы люди могли в любое время прийти и почтить святую для них память.