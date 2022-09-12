Шествие в защиту традиционных ценностей прошло в Белграде | 360°

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Шествие в защиту традиционных ценностей прошло в Белграде

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Массовый молебен в поддержку традиционных ценностей прошел 11 сентября около храма Святого Саввы в Белграде. Шествие возглавил глава Сербской православной церкви патриарх Сербский Порфирий, сообщил ТАСС.

«Нас здесь собрала простая истина: мы хотим быть теми, кто мы есть, теми, кем были наши предки, чтобы наши дети были теми, кем хочет нас видеть Бог, а не теми, кем хотят видеть некоторые люди», — заявил патриарх.

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Он призвал помолиться за институт брака. По его словам, православных христиан связывают церковь, вера и общая система ценностей. Порфирий подчеркнул, что сербы не навязывают никому свой уклад жизни, но и среди них не надо насаждать противоестественные вещи.

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«Бог и его заповеди говорят нам, что естественно, а что нет. Бог сотворил два пола: мужчину и женщину. На таких семьях основана цивилизация и вся Европа, мы знаем, что такое мужчина, что такое женщина, что такое брак», — отметил он.

Православные, по его словам, «сталкиваются с цунами чуждых ценностей, цель которых — разрушить любой цивилизационный порядок и создать новую парадигму». Патриарх подчеркнул, что для сербов не приемлема ЛГБТ-идеология.

Сербия

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