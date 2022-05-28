Шествие с требованием отставки Пашиняна началось в Ереване

Многотысячное шествие началось в Ереване. Люди требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Акция началась площади Франции. Именно там с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции. Демонстранты намерены пройти по центральным улицам города.

Вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян. как напомнило агентство, ранее сообщал об общегосударственном митинге, который должен состояться в субботу, 28 мая.

Массовые протесты в Армении идут уже больше месяца. Противники Пашиняна считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы. Он выступают с заявлениями о своих намерениях пресечь это.

Причиной недовольства людей стали высказывания премьер-министра страны по поводу Нагорного Карабаха. Международное сообщество, по словам Пашиняна, призывает Ереван опустить планку в вопросе статуса непризнанной республики, а также оно предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.