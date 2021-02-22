Шествие противников Пашиняна началось в Ереване

По улицам Еревана началось шествие участников акции протеста, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство уточнило, что шествие началось на окраине столицы Армении. Участники акции протеста двинулись к центру города. При этом полицейские пока не вмешиваются в действия прохожих.

«У нас есть программа отстранения его (Пашиняна — прим. ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем», — рассказал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, который является одним из организаторов протестов.

Ранее он рассказал, что оппозиция продолжит проводить акции протеста в режиме нон-стоп каждый день. Они проходят в стране регулярно с ноября 2020 года. Причиной стало соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое подписал Пашинян. Оппозиция уже выдвинула на пост Пашиняна нового кандидата — бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце 2020 года Пашинян пригласил политические силы на консультацию для организации внеочередных парламентских выборов в 2021 году, однако вскоре власти заявили, что общественный запрос на выборы отсутствует.