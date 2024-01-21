Мир 21 января 2024, 18:45 Шестой за неделю труп нашли на пляже в Турции NTV: на пляже Антальи обнаружили шестое за неделю тело Onur Dogman / Global Look Press

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Шестое за неделю тело обнаружили на пляже в турецкой провинции Анталья. Речь может идти о затонувшей лодке с нелегальными мигрантами, сообщил телеканал NTV.

«Сотрудники пятизвездочного отеля в районе Кемерагзы увидели тело на пляже. Полицейские установили, что это тело мужчины, его отправили на судмедэкспертизу», — указали журналисты.

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Всего за последние шесть дней в районах Аланьи и Манавгата обнаружили шесть тел мужчин и женщин. Судмедэксперты устанавливают личности погибших.

По данным телеканала Haberturk, одно из тел может принадлежать 18-летней гражданке Турции. Девушка пропала в Анталье около двух недель назад.

Также рассматривается версия, что все погибшие — это нелегальные мигранты, тела которых прибило к побережью Антальи. Турецкая полиция пока не выступала с официальными заявлениями об инцидентах.

Ранее сотрудники отеля в Манавгате нашли на пляже отеля труп человека, у которого не было головы и правой руки. Пол и личность погибшего установить не удалось.