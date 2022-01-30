Шестнадцать человек найдены без сознания в отеле в Огайо

В отеле американского города Мэрисвилль, штат Огайо, без сознания найдены по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщило местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на информацию полиции.

По данным правоохранителей, люди без сознания были найдены в зоне бассейна. При этом 14 человек срочно госпитализировали, еще двое медицинскую помощь получили на месте. По предварительным данным, пострадавшие жаловались на жжение в горле и головокружение. Однако точной информации о произошедшем нет.

После происшествия полицейские эвакуировали всех посетителей отеля. Началось расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина взял в заложники прихожан синагоги Бет Израиль в городе Колливилль, штат Техас. Это произошло во время утренней службы. Мужчина требовал освобождения своей сестры. Женщина была признана виновной в нападении и покушении на убийство солдата США в 2010 году. Она приговорена к 86 годам лишения свободы и находится под стражей на бывшей базе Военно-воздушных сил США Карсвелл.