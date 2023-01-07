Мир 07 января 2023, 13:02 Шестилетний ребенок устроил шутинг в начальной школе в США The Virginian-Pilot: шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в США Unsplash

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Шестилетний первоклассник выстрелил в учительницу начальной школы в штате Вирджиния. ЧП произошло в городе Ньюпорт-Ньюс, сообщило местное издание The Virginian-Pilot.

По данным полиции, между учеником и учительницей возник конфликт. Во время ссоры мальчик достал пистолет и выстрелил в женщину. Правоохранители подчеркнули, что стрельба не была случайной. Школьник сделал это намеренно.

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Пострадавшей учительнице 30 лет. Ее доставили в больницу. Врачи выявили у педагога ранение, опасное для жизни. Малолетнего стрелка задержали и доставили в полицию. В настоящее время стражи порядка выясняют, как шестилетний ребенок достал оружие и смог пронести его в учебное заведение.

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В школе временно отменили занятия. В департамента образования города пояснили, что это решение приняли, чтобы восстановить психологическое здоровье сотрудников и других учеников.