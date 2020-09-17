Шестилетнего ребенка убили во время перестрелки с полицией в Мексике

Шестилетний мальчик получил пулю в живот во время перестрелки полиции с преступником. Все произошло в мексиканском городе Тихуана. Врачи не смогли спасти ребенка.

Мать малыша Моника Карраско рассказала изданию Uniradio Informa, что услышала выстрелы и выбежала во двор. Там были двое ее сыновей, они играли с воздушным змеем. Один из них оказался ранен. Полицейские доставили ребенка в частную клинику, но врачи оказались бессильны.

Трагедия произошла после того, как преступник обчистил магазин и попытался скрыться. Он спрятался на пустыре около дома мальчика и начал стрелять по стражам порядка. По одной из версий, именно вор мог выстрелить в ребенка.

Мэр Тихуаны уже выразил соболезнования семье, которая потеряла ребенка. Его родные требуют правосудия и надеются, что будет проведено расследование и виновных накажут. Четверо стражей порядка временно отстранены от службы.

Ранее стало известно, что в Солт-Лейк-Сити полицейский попал в подростка с аутизмом. При этом стражи порядка утверждают, что школьник «был вооружен и угрожал некоторым людям».