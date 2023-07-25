Мир 25 июля 2023, 14:41 Шестикратный чемпион Финляндии по хоккею Юрье Хакала умер в 91 год во время купания Iltalehti: умер 91-летний рекордсмен финской хоккейной сборной Хакала Freepik

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Умер шестикратный чемпион Финляндии по хоккею, участник двух Олимпиад Юрье Хакала. По данным портала Iltalehti, спортсмен скончался еще 15 июля во время купания на территории своего коттеджа. Ему был 91 год. Причина смерти не уточняется.

Юрие Хакала четыре раза завоевывал серебро и пять раз — бронзу чемпионата Финляндии по хоккею. Играл за местные клубы «Ильвес», ХПК, «Таппара», «СайПа». Хакала стал самым молодым хоккеистом в истории финской сборной (он начал выступать в национальной команде в 16 лет и девять месяцев) и первым игроком, который провел более 200 встреч в чемпионате. В общей сложности он участвовал в 20 сезонах и отыграл 246 матчей.

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Шесть побед Хакалы на чемпионате Финляндии пришлись на период с 1950 по 1961 год. В 1955 и 1958 годах его признавали лучшим хоккеистом страны. В 1954-м спортсмен выиграл бомбардирскую гонку, а в следующем году — гонку снайперов.

В 1985 году Юрье Хакалу ввели в Зал хоккейной славы Финляндии.