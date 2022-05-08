Шествие «Бессмертного полка» в Пекине собрало около 350 человек

Акция «Бессмертный полк» прошла 8 мая в Пекине с участием более 350 человек. Об этом написало РИА «Новости». Шествие из-за ковидных ограничений впервые прошло на территории посольства России в Китае.

Участники, в том числе граждане Китая, прошли строем с портретами героев Великой Отечественной войны под советские песни военных лет, а затем почтили память погибших солдат минутой молчания. Акция завершилась праздничным концертом.

«То, что мы сегодня с вами здесь, свидетельствует о сохранении исторической памяти, в XXI веке это особенно важно и с каждым годом все важнее. Память, которую мы, ныне живущие, получили из рук своих отцов, дедов, прадедов, мы должны бережно передавать в руки новых поколений и завещать им передавать эту память дальше», — обратился к собравшимся посол России в Китае Андрей Денисов.

Общенародная акция «Бессмертный полк» проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья. Впервые ее организовали в Томске в 2012 году, а со следующего года сделали всероссийской. В Китай «Бессмертный полк» пришел в 2016 году. Вначале акция проходила в парке «Чаоян» на востоке Пекина, с 2019 года — на территории Пекинской выставки, созданной в 1950-х с помощи советских специалистов.

В 2020-м «Бессмертный полк» прошел онлайн из-за ковида. В 2021 году, как и в этом, на акцию вышли около 350 человек.

Шествие «Бессмертного полка» сегодня также прошло в Сиднее.