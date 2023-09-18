Мир 18 сентября 2023, 12:31 Шестерых заместителей министра обороны уволили на Украине Правительство Украины уволило шестерых заместителей министра обороны Официальный сайт президента Украины

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Кабмин Украины уволил шестерых заместителей министра обороны и госсекретаря ведомства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, с должностей сняли заместителей министра Владимира Гаврилова, Анну Маляр, Виталия Дейнегу, Ростислава Теодозиевича, Андрея Шевченко и Дениса Шарапова. Пост госсекретаря Минобороны Украины покинул Константин Ващенко. Должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.

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Верховная рада 6 сентября одобрила назначение Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины, сообщал RT. За его кандидатуру проголосовали 338 депутатов.

Новый министр заявил, что в первую очередь проведет аудит всех направлений в ведомстве и разработает концепцию «трансформации» Минобороны.