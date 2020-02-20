Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков
Датские правоохранители задержали 27 членов экипажа судна Duncan Island, которое направлялось из Швеции в Петербург. На корабле обнаружили контейнер со 100 килограммами кокаина. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, среди задержанных шестеро россиян. Сотрудники диппредставительства РФ в Дании направили в полицию запрос с просьбой предоставить список задержанных россиян. Правоохранители отказались делиться информацией без участия внешнеполитического ведомства Дании, которое не ответило на запрос российских коллег.