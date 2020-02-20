Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков

По данным информагентства, среди задержанных шестеро россиян. Сотрудники диппредставительства РФ в Дании направили в полицию запрос с просьбой предоставить список задержанных россиян. Правоохранители отказались делиться информацией без участия внешнеполитического ведомства Дании, которое не ответило на запрос российских коллег.