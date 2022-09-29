Шесть российских дипломатов стали персонами нон грата в Черногории | 360°

Мир 29 сентября 2022, 20:48 Поделиться Telegram

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Viber Шесть российских дипломатов стали персонами нон грата в Черногории МИД Черногории объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата РИА «Новости»

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Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Попавших в список обязали выехать из страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

«Министерство иностранных дел провозгласило шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата», — написало внешнеполитическое ведомство в Twitter.

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Как уточнили в пресс-службе, причиной решения стали действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических сношениях и уважительным отношениям двух стран. Более подробную информацию МИД приводить не стал.

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В середине августа черногорские власти объявили персоной нон грата посла России Владислава Масленникова. Ему вручили формальную ноту и дали семь дней, чтобы покинуть территорию страны. Тогда МИД Черногории также сослался на нарушение статьи Венской конвенции о дипотношениях.

Перед высылкой посла власти республики обвинили Россию в атаке на Запорожскую АЭС. Российская сторона назвала эти заявления бездоказательными и вводящими в заблуждение жителей страны.

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