Шестеро погибли при крушении самолета на Гаити

Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета на Гаити. Авария произошла накануне. Воздушное судно летело из столицы островного государства Порт-о-Пренса в город Жакмель, сообщили в Национальном управлении гражданской авиации (NCAO), передало Agence France-Presse.

Частный самолет вылетел из аэропорта Порт-о-Пренса в 18:57 пятницы (00:57 субботы по московскому времени). Он должен был прибыть в Жакмель на южном побережье Гаити примерно через час, но потерпел крушение в районе коммуны Леоган. На его борту находились два пилота и четверо пассажиров.

По неофициальным данным, разбившееся воздушное судно принадлежит экс-депутату гаитянского парламента. Что стало причиной аварии, устанавливают.

Гаити занимает западную часть одноименного острова. Восточную контролирует Доминиканская Республика. Население Республики Гаити составляет около 11,5 миллиона человек. По площади государство можно сравнить с Белгородской областью — около 28 тысяч квадратных километров.