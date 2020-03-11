Шестая жертва коронавируса умерла в Великобритании

Британские власти сообщили о смерти шестого пациента, зараженного COVID-19. Всего в стране известно о 382 подтвержденных случаях заболевания. Новой жертвой стал 80-летний мужчина, который имел серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщил канал Sky, за последние сутки стало известно о 54 новых случаях инфицирования. По всей Великобритании тестирование на вирус прошли уже более 26 тысяч человек. Медики считают, что пик заболеваемости в стране может наступить в ближайшие 10-14 дней.

Исследователи из университетов Базеля и Стокгольма сообщили, что составили модель, предсказывающую скорость передачи болезни. Они предупредили, что летом количество случаев может существенно сократиться, но к зиме 2021 года эпидемия может вспыхнуть с новой силой.

Весенне-летнюю передышку скорее можно рассматривать как возможность подготовки к следующей зиме. Причем, в следующем году вирус может поразить гораздо больше людей, и количество заболевших достигнет 100 миллионов человек.

Ученые высказали предположение, что коронавирус может стать регулярным, сезонным явлением, как грипп.

Папа Римский Франциск воззвал к Богородице с просьбой помочь в противостоянии коронавирусу. В Италии от него умер 631 человек, во всем мире — 4262 пациента.