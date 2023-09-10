Мир 10 сентября 2023, 01:34 Шесть взрывов прозвучало в Киеве РИА «Новости»

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В столице Украины Киеве прозвучало не менее шести взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев. В городе объявили воздушную тревогу.

«В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов», — рассказали источники агентства.

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Власти города сообщили, что звуки связаны с работой сил противовоздушной обороны.

«В Киеве работает ПВО. Не игнорируйте сигналы тревоги — направляйтесь в укрытие!» — написали в Киевской городской военной администрации.

Других подробностей происшествия пока не поступало.

Местные Telegram-каналы также заявили о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

Сигналы воздушной тревоги в настоящий момент звучат в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской.