10 сентября 2023, 01:34
Шесть взрывов прозвучало в Киеве
В столице Украины Киеве прозвучало не менее шести взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев. В городе объявили воздушную тревогу.
«В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов», — рассказали источники агентства.
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Власти города сообщили, что звуки связаны с работой сил противовоздушной обороны.
«В Киеве работает ПВО. Не игнорируйте сигналы тревоги — направляйтесь в укрытие!» — написали в Киевской городской военной администрации.
Других подробностей происшествия пока не поступало.
Местные Telegram-каналы также заявили о взрывах в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
Сигналы воздушной тревоги в настоящий момент звучат в Киеве, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской.
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