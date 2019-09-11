Шесть взрывов прогремело на складах Минобороны Украины

Министерство обороны Украины уточнило, что первый взрыв произошел приблизительно в 11:30 по московскому времени. Предположительно, происшествие случилось из-за возгорания сухой травы возле складских помещений, в результате которого возникло задымление. По данным Минобороны Украины, взорвалось шесть снарядов, которые находились на участке утилизации.

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Уточняется, что никакой угрозы для военных и гражданского населения нет. В мерах предосторожности проезд возле военной части на некоторое время ограничен.

На месте взрывов находятся спасатели, а также сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

По последним данным, пожар удалось локализовать.

«Ситуацию на военных складах в Калиновке Винницкой области контролируют специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Огонь вблизи складов, где хранятся боеприпасы, локализовали», — сообщили в пресс-службе МВД Украины.