Мир 30 августа 2023, 21:32 Шесть украинских пилотов погибли под Артемовском «Страна.ua»: шесть украинских пилотов погибли на Артемовском направлении РИА «Новости»

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В ВСУ сообщили о гибели шести украинских летчиков на Артемовском направлении. Данные привел спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе Вооруженных Сил Украины Евгений Ракита, указало украинское издание «Страна.ua».

«Вчера на Бахмутском (Артемовском — прим. ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского», — сказал Ракита.

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Погибшие пилоты ВСУ имели офицерские звания, уточнил RT. Их имена и обстоятельства гибели не разглашаются.

Ранее ВС России поразили штаб украинской оперативно-тактической группы «Донецк», который располагался районе населенного пункта Ровное в ДНР. Также российские военные уничтожили узел связи 24-й механизированной бригады ВСУ.

Как указали в Министерстве обороны, оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и технике противника в 138 районах.