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    20 сентября 2020, 13:59

    Шесть центральных станций метро Минска временно закрыли

    Андрей Иванов

    В центре Минска для безопасности на фоне несанкционированных акций закрыли шесть станций метро. Об этом сообщил сайт минской подземки. В центре белорусской столицы появилась спецтехника.
    Шесть центральных станций метро Минска временно закрыли

    «20 сентября, в 13:00, в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Купаловская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“, „Немига“. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

    В преддверии очередных несанкционированных акций протеста в район Дворца независимости прибыли колонна милицейской спецтехники и военный грузовик. Военные будут охранять стелу «Минск — город-герой» и площадь Государственного флага.

    В центр Минска приехали четыре автомобиля «Заслон», автомобили с колючей проволокой, водомет и 10 машин БТР.

    Накануне в столице Белоруссии прошел протестный «женский марш». Участницы акции в яркой одежде и блестках собрались днем у Комаровского рынка. Во время несанкционированного шествия сотрудники правопорядка задержали 430 человек.

    Новости SMI.FM