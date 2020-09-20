Шесть центральных станций метро Минска временно закрыли

«20 сентября, в 13:00, в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро „Площадь Ленина“, „Октябрьская“, „Купаловская“, „Площадь Победы“, „Площадь Якуба Коласа“, „Немига“. Поезда следуют без остановки на данных станциях», — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

В преддверии очередных несанкционированных акций протеста в район Дворца независимости прибыли колонна милицейской спецтехники и военный грузовик. Военные будут охранять стелу «Минск — город-герой» и площадь Государственного флага.

В центр Минска приехали четыре автомобиля «Заслон», автомобили с колючей проволокой, водомет и 10 машин БТР.

Накануне в столице Белоруссии прошел протестный «женский марш». Участницы акции в яркой одежде и блестках собрались днем у Комаровского рынка. Во время несанкционированного шествия сотрудники правопорядка задержали 430 человек.