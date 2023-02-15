15 февраля 2023, 16:36
Шесть стран передали свыше 600 миллионов долларов в фонд поддержки Украины
Reuters: шесть стран передали 630 миллионов долларов на оказание помощи Украины
Шесть государств передали около 630 миллионов долларов в Международный фонд поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Великобритании после встреч глав ведомств стран альянса НАТО, сообщило агентство Reuters.
В число государств вошли Швеция, Нидерланды, Литва, Исландия, Дания и Великобритания.
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Из этой суммы Украине выделят 240 миллионов долларов, которые пойдут на закупку запчастей для украинских танков, средств разведки и артиллерийских снарядов.
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«Остальные средства пойдут на поставки украинским военным средств воздушной защиты, комплексов радиоэлектронной борьбы и беспилотных воздушных систем.
Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщала, на поддержку украинской экономики в 2023 году потребуется примерно 48 миллиардов долларов. Он уточнила, что МВФ начал разработку мер оказания финансовой помощи Украине.
Украина
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