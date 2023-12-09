Мир 09 декабря 2023, 14:28 Шесть школьников в Париже осудили по делу об убийстве учителя Суд в Париже вынес приговор 6 школьникам, причастным к убийству учителя

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Суд по делам несовершеннолетних в Париже вынес приговор в отношении шести школьников, которых обвинили в причастности к убийству учителя истории и географии Самюэля Пати в октябре 2020 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, подросток, который передал убийце информацию о местонахождении Пати, получил 24 месяца тюрьмы. Из них шесть месяцев он проведет в заключении, еще 18 месяцев — на испытательном сроке как условно осужденный.

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Ученицу, после обвинений которой началась травля учителя, приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно. Слушания проходили в закрытом режиме, других подробностей по делу нет.

Известно, что Пати на одном из уроков показал ученикам карикатуры, в том числе на пророка Мухаммеда. После этого в соцсетях против учителя началась травля.

В октябре 2020 года Абдулах Анзоров напал на педагога с ножом у школы в Конфлан-Сент-Онорин (пригород Парижа), а затем отрезал ему голову. Анзоров был агрессивно настроен по отношению к жертве на почве религиозной розни.