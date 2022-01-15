Шесть самолетов с миротворцами ОДКБ прибыли в Подмосковье

Шесть самолетов с российскими миротворцами ОДКБ прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром «Чкаловский». Об этом сообщило Минобороны России.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, это два самолета Ан-124 «Руслан» и четыре самолета Ил-76.

Военные занимаются разгрузкой техники. Потом их ждет торжественное мероприятие, а после они прибудут в пункт постоянной дислокации.

Ранее 10 самолетов с миротворцами миссии ОДКБ вернулись из Казахстана на аэродром Северный в Иваново.

Также волонтеры прибыли в Алма-Ату для устранения последствий беспорядков. Сейчас там находятся около 150 человек. Здание акимата — городском администрации — было захвачен и сожжен протестующими. Оно внутри выгорело почти полностью.

Волонтеры сейчас разбирают завалы сгоревшего имущества. Также он собирают патроны и гильзы, которые валяются в помещении, и передают их правоохранителям.