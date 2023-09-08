08 сентября 2023, 16:08
Шесть россиян попали под санкции ЕС «за нарушение прав человека»
Евросоюз ввел санкции против шестерых россиян
Европейский союз внес шесть россиян в санкционный список якобы «за нарушение прав человека». Документ опубликовали в официальном журнале ЕС.
В перечень попали сотрудники Федеральной службы безопасности, а также работники органов прокуратуры Крыма и суда. Под санкциями оказались крымский судья Виктор Крапко, судья Симферопольского района Длявер Берберов и заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная.
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ЕС ввел глобальный режим санкций за серьезные нарушения прав человека 8 декабря 2020 года. Ограничения со стороны Евросоюза включают заморозку активов и экономических ресурсов.
Британия 7 сентября ввела санкции против 11 россиян за их якобы незаконную деятельность в киберпространстве, сообщалось на сайте Минфина Соединенного Королевства.
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