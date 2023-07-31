Мир 31 июля 2023, 19:48 Шесть россиян подпали под санкции Великобритании в связи с приговором Кара-Мурзе Великобритания ввела санкции против 6 россиян в связи с приговором Кара-Мурзе Unsplash

Читать 360tv в

Власти Великобритании ввели санкции против шести россиян в связи с приговором признанному иноагентом Владимиру Кара-Мурзе*. Данные опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

В британский санкционный список попали судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь.

Реклама

Помимо этого, в перечь включили прокуроров Бориса Локтионова и Анну Потычко, а также Данилу Михеева, выступившего свидетелем-экспертом по делу Кара-Мурзы*.

Всем включенным в список запретили въезд в Великобританию. В случае если на территории страны обнаружат принадлежащие им активы, их заморозят.

Британская сторона посчитала, что россияне, против которых ввели ограничения, «препятствовали распространению точной информации» об украинском конфликте, а также поддерживали политику, «направленную на дестабилизацию Украины».

Кара-Мурза* получил 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про ВС России. Приговор вынесли в апреле этого года. Его защита обжаловала данное решение, но 31 июля Первый апелляционный суд оставил его в силе, уточнил «Коммерсант».

*Владимир Кара-Мурза — признан иноагентом в России.