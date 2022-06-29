Шесть полицейских пострадали при нападении грабителей в Канаде

Шестеро полицейских получили ранения в перестрелке с банковскими грабителями в канадском городе Саанич. Подозреваемые ликвидированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию полиции.

Как рассказали в полиции, во вторник, 28 июня, правоохранители получили сообщение, что двое вооруженных людей зашли в банк. Несколько сотрудников полиции отправились на место происшествия и там столкнулись с вооруженными подозреваемыми.

«Двое подозреваемых были застрелены полицейскими и скончались на месте. Шестеро сотрудников группы экстренного реагирования Большой Виктории получили огнестрельные ранения и были госпитализированы», — говорится в заявлении.

Также в полиции сообщили, что находящиеся рядом с местом происшествия дома и предприятия были эвакуированы из-за возможного наличия взрывного устройства в автомобиле подозреваемых.

Ранее неудачей закончилась для краснодарского злоумышленника попытка ограбления ювелирного магазина в местном торговом центре «Горизонт». Провалился он в самом финале, где у выхода его встретили сотрудники охраны.