Шесть полицейских погибли при столкновении с преступниками в Мексике

Шесть полицейских погибли при исполнении долга на северо-востоке Мексики. Они стали жертвами столкновения с преступниками, сообщило управление общественной безопасности региона.

«Шестеро сотрудников погибли при исполнении долга», — привел ТАСС цитату из-заявления управления.

Правоохранители столкнулись с группой мужчин, которые ехали на 10 бронированных автомобилях. Члены банды использовали крупнокалиберное оружие. В результате перестрелки четверо полицейских получили ранения. Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Пока полиция не раскрыла данных о том, какая из орудующих на северо-востоке Мексики банд может быть причастна к преступлению.

Мексика уже не первый год пытается справиться с тяжелым кризисом в сфере обеспечения безопасности. В 2021 году жертвами преступников стали более 33,3 тысячи жителей страны. Такая цифра отмечена в официальных отчетах. В мае полицейские зафиксировали более 2,8 тысячи умышленных убийств. Этот показатель стал самым высоким с начала 2022 года.