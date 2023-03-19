Мир 19 марта 2023, 21:34 Шесть партий прошли в парламент Казахстана — экзитпол Экзитпол: партия «Аманат» лидирует на выборах в парламент Казахстана РИА «Новости»

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В парламент Казахстана проходят шесть партий. Лидером стала партия «Аманат», набравшая 53,46% голосов. Об этом говорят данные экзитпола, проведенного Институтом евразийской интеграции.

Внеочередные выборы в нижнюю палату парламента (мажилис) и местных представительных органов (малисхатов) состоялись 19 марта в Казахстане. Предварительная итоговая явка составила 54,09%.

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В Алма-Ате проголосовали только 25,8% горожан. Самую высокую явку продемонстрировали в Кызылординской области — 66,4%, сообщил Центризбирком республики.

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В выборах участвовали семь зарегистрированных партий и политических сил: «Аманат» («Завет предков»), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Республика», Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых «Байтак», Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия.

Голосование проводили с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 04:00 до 17:00 по московскому времени). Выборы считают состоявшимися при любой явке. Подсчет голосов пока продолжается.