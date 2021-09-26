Шесть партий прошли в бундестаг по предварительным итогам выборов в Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по итогам прошедших в Германии выборов пока идут наравне. Однако в подсчетах голосов уже наметилось незначительное преимущество СДПГ.

Всего, по предварительным подсчетам, в бундестаг проходят шесть партий. Кроме указанных двух, правая партия «Альтернатива для Германии», Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые». Как сообщил ТАСС, на данный момент самое большое количество голосов набирают социал-демократы, за которых выступили 26% всех избирателей.

Выборы в Германии состоялись в воскресенье, 26 сентября. Официальное подведение итогов начнется только в понедельник и продлится дольше двух недель.

По итогам выборов будет выдвинут и новый канцлер ФРГ. Ангела Меркель занимала этот высокий пост 16 лет подряд. Политологи считают, что в Германии больше не будет канцлера, который настолько же хорошо знал бы Россию, как она. Но прогнозы о том, как будут складываться российско-германские отношения после ухода Меркель, строить пока рано.