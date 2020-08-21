Шесть лет, чтобы разглядеть Крым: в Совфеде оценили статистику ООН по численности россиян
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крымского региона Ольга Ковитиди заметила, что в ООН шесть лет не могли «разглядеть в составе России целый полуостров» с двумя миллионами жителей на нем. Ее слова привело РИА «Новости».
«Резкое увеличение численности населения России <…> является очевидным подтверждением фактического признания жителей Крыма населением России и российского статуса полуострова», — подчеркнула парламентарий.
ООН в своей статистике за 2020 год увеличила численность населения РФ на два миллиона человек, приблизившись к данным Росстата. В региональном парламенте заметили, что признание международным сообществом Крыма как части Российской Федерации неизбежно. Приведенные организацией цифры назвали логичными.