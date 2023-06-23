Мир 23 июня 2023, 08:48 Шесть латиноамериканских стран попросили Байдена помочь Аргентине с МВФ Лидеры 6 стран Латинской Америки обратились к Байдену из-за переговоров Аргентины с МВФ РИА «Новости»

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Лидеры Мексики, Бразилии, Боливии, Колумбии, Чили и Парагвая обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой оказать помощь Аргентине в процессе переговоров с Международным валютным фондом об урегулировании долга. Их письмо обнародовал в Twitter аргентинский МИД.

«Мы просим вас поддержать Аргентину в переговорах, которые она ведет с этой организацией», — призвали политики.

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Они указали на то, что сейчас Аргентина переживает экономический кризис и стране нужно восстановить рост и увеличить объемы экспорта, чтобы иметь возможность выплачивать долг.

«Чрезмерное налоговое бремя, которое появилось из-за кредита МВФ и стало одной из главных причин сложившейся ситуации», — добавили лидеры шести латиноамериканских стран.

Помимо этого, по их мнению, на положение Аргентины оказали влияние последствия пандемии коронавируса и конфликта на Украине. Также сказалась на положении дел засуха.

Аргентина получила кредит еще по просьбе Маурисио Макри. Будучи на посту главы государства он обратился в МВФ в мае 2018 года, попросив о помощи в условиях резкого падения курса национальной валюты.

По оценке действующего правительства Аргентины, этот долг был преступным и несоразмерным возможностям государства.

Президент страны Альберто Фернандес в конце января 2022 года сообщил, что страна достигла соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности на сумму в 44 миллиарда долларов.

В апреле 2023 года министр экономики страны Серхио Масса заявил, что в условиях резкого ослабления песо намерен обсудить с МВФ возможность изменения одобренной экономической программы.