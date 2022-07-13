Шесть кандидатов прошли во второй тур выборов премьера Великобритании

Экс-глава британского МИД Джереми Хант и министр финансов страны Надхим Захави по итогам первого тура выборов выбыли из борьбы за должность лидера Консервативной партии Великобритании и премьера страны, сообщил телеканал Sky News. Во второй тур вышли шесть претендентов, в числе которых бывший глава Минфина Риши Сунак и руководитель МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Для продолжения борьбы кандидатам надо было набрать минимум 30 баллов. Хант и Захави получили 18 и 25 голосов соответственно.

Больше всех набрал Риши Сунак — 88 голосов, второй стала младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (67). Замкнула тройку претендентов глава МИД страны Лиз Трасс, получившая 50 голосов.

Объявивший об отставке с должности премьера Борис Джонсон решил не поддерживать никого из возможных претендентов на пост главы правительства. Он не захотел подрывать своей поддержкой чьи-либо шансы.