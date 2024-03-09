09 марта 2024, 15:53
Шесть грибников подорвались на мине в Сирии
Sham FM: из-за взрыва в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли шесть грибников
Взрыв мины произошел в сирийской деревне Харибша в провинции Дейр-эз-Зор. В результате детонации снаряда погибли шесть мирных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
В издании отметили, что погибшие являлись грибниками, собиравшими трюфели в этом районе. Сирийцы двигались на автомобиле в сторону пустыни, но подорвались на мине.
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«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками», — указали в издании.
Ранее взрывы прогремели на американской военной базе на нефтяном месторождении «Эль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор. Боевики выпустили по военному объекту четыре ракеты. Командование базы не прокомментировало ситуацию, информация о пострадавших также не публиковалась.
Сирия
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