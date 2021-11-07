Шесть энергетических компаний обанкротились в Великобритании за три дня

За последние три дня в Великобритании обанкротились шесть компаний, поставлявших газ потребителям. Без топлива остались 70 600 домохозяйств. В этом году в Соединенном Королевстве уже прекратили работу 22 компании. Есть опасения, что может рухнуть и крупнейший поставщик газа населению компания Bulb.

Как сообщило издание The Metro, у нее 1,7 миллиона клиентов. Известно, что на прошлой неделе состоялись переговоры руководителей Bulb с несколькими поставщиками. Сообщалось, что их можно считать успешными. Государственный регулирующий орган Ofgem посоветовал британцам «не паниковать» и гарантировал продолжение поставок энергии.

Но руководитель отдела энергетической политики Citizens Advice Джиллиан Купер предупредила, что клиентам придется терпеть неуверенность в завтрашнем дне, неудобства и, в конечном итоге, они получат огромные счета. По ее словам, компании-поставщики газа продолжают падать «как фишки домино».

На днях цены на газ в Европе выросли до 900 долларов за кубометр газа. Прирост составил 12%. При этом в Болгарию «Газпром» будет поставлять голубое топливо по цене 46,55 евро.