Шесть десятков трупов нашли посреди Нью-Йорка в грузовиках

«Мы открыли расследование в отношении этого похоронного бюро. Ранее в Департамент здравоохранения на него жалоб не поступало», — отметил глава ведомства Говард Цукер на ежедневной встрече с журналистами, которую проводит губернатор штата Эндрю Куомо.

При этом не было упомянуто, будет ли каким-то образом привлечено к ответственности руководство похоронной конторы. По словам Цукера, власти штата лишь направили всем компаниям этой отрасли предупреждение о недопустимости повторения такой ситуации.

В среду вечером 60 разлагающихся трупов были найдены полицией в грузовиках у похоронного бюро в Бруклине, причем в одной машине не работала система охлаждения.

Штат Нью-Йорк остается лидером по случаям заражения в США, в нем уже свыше 23,4 тысяч жертв COVID-19. Сфера похоронных услуг города сильно перегружена, тела не успевают хоронить и кремировать.