Шесть человек стали жертвами обрушения ледника в итальянских Альпах

В результате обрушения ледника Мармолада в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии погибли шесть человек. Об этом РИА «Новости» сообщили горноспасательные службы области Венето.

Накануне в районе Мармолады зафиксированы рекордные температуры, столбик термометра поднялся на 10 градусов выше обычного. Обвал ледника спровоцировал лавину из снега, камней и льда. Она накрыла склон, по которому в это время поднимались несколько туристических групп.

Асессор Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин сообщил изданию, что пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Всех доставили в больницы соседних городов.

Без вести пропавшими числятся 10 туристов, их поиски продолжаются, работают вертолеты и команды кинологов с собаками. Спасательная операция осложняется риском новых обвалов.