Мир 08 апреля 2023, 12:53 Шесть человек пострадали при стрельбе на пляже в Южной Каролине The New York Post: 6 человек пострадали при стрельбе в Южной Каролине

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Неизвестный устроил стрельбу в американском штате Южная Каролина. Пострадали шесть человек, среди раненых есть несовершеннолетние, написало издание The New York Post. Судя по видео, на пляже началась паника.

Все произошло вчера около 17:30 по местному времени на острове Айл оф Палмс. Правоохранители сообщили, что несколько компаний, в основном состоявшие из старшеклассников, поругались. Ранения подростков легкие, не представляют угрозы для жизни. Одна из пострадавших — 30-летняя женщина, случайно оказавшаяся на месте стрельбы.

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Нескольких школьников задержали по обвинению в нелегальном хранении оружия. Личность стрелка при этом пока не удалось установить.