Шесть человек пострадали при очередной стрельбе в США

Как минимум шесть человек оказались госпитализированы после очередной стрельбы в США. По информации телеканала NBC, в этот раз огонь открыли в городе Ист-Сент-Луис в штате Иллинойс.

По данным телеканала, сообщения о стрельбе стали поступать в полицию от очевидцев вечером в четверг. Горожане говорили, что пострадавших может быть больше десяти. Сейчас точно подтверждена информация о шестерых людях в больнице, всем им оказывают помощь медики.

Никаких данных о том, кто именно открыл стрельбу и что стало причиной, пока не приводится. Известно только, что совсем незадолго до этого в городе произошла крупная авария. Машина столкнулась с поездом. Теперь полиции предстоит выяснить, связаны ли эти происшествия между собой.

Правоохранители сообщили, что ведут розыск подозреваемых. По предварительным данным, их может быть шестеро. Ведется расследования. Подобные случаи для Америки не редкость, оттуда регулярно приходят сообщения о том, что кто-то вновь открыл стрельбу.

Буквально на днях в другом американском штате, Канзас, произошла стрельба возле ночного клуба. Известно об одном погибшем. По предварительным данным, огонь открыл обиженный посетитель, которого выставили из заведения.