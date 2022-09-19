Шесть человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрела ВСУ | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:54

Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

Здоровье

19 сентября 2022, 10:53

Лор Зайцев объяснил россиянам, как нельзя сморкаться

Реклама

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:25

Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:22

Подмосковье выделило 2,4 миллиарда рублей на развитие лесного хозяйства в этом году

Мир

19 сентября 2022, 09:28

Шесть человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрела ВСУ

Штаб территориальной обороны ДНР: за сутки в республике погибли шесть человек

Читать 360tv в

Жертвами обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике за сутки стали шесть человек, 21 местный житель. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским — прим. ред.) 18 сентября до 08:00 19 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 21 мирный житель получил ранения (трое из них — дети)», — сказано в сообщении.

Реклама

Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 45 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 211 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Реклама

Утром 18 сентября ВСУ атаковали Донецк. Под огнем националистов оказался Петровский район города, всего украинские силы выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. В результате ночного обстрела погибла женщина, в Ворошиловском районе получил ранения мужчина.

ДНР

ВСУ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама