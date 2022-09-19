Шесть человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрела ВСУ | 360°

Мир 19 сентября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Шесть человек погибли за сутки в ДНР из-за обстрела ВСУ Штаб территориальной обороны ДНР: за сутки в республике погибли шесть человек РИА «Новости»

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Жертвами обстрелов ВСУ в Донецкой Народной Республике за сутки стали шесть человек, 21 местный житель. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 (время совпадает с московским — прим. ред.) 18 сентября до 08:00 19 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек и еще 21 мирный житель получил ранения (трое из них — дети)», — сказано в сообщении.

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Днем ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 45 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 211 снарядов. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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Утром 18 сентября ВСУ атаковали Донецк. Под огнем националистов оказался Петровский район города, всего украинские силы выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. В результате ночного обстрела погибла женщина, в Ворошиловском районе получил ранения мужчина.

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