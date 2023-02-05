05 февраля 2023, 10:57
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
NTV: шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, еще 36 пострадали
Пассажирский автобус попал в аварию на юго-востоке Турции, погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал NTV.
По данным источника, ЧП произошло в регионе Бодрум, провинция Афьонкарахисар, на побережье Эгейского моря. Проезжая по автодороге в районе города Динара, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.
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Автобус упал в кювет и перевернулся. Шесть пассажиров погибли, еще 36 пострадали.
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К месту аварии выехали правоохранители и бригады скорой помощи, причины аварии выясняются.
Похожее ДТП произошло в Турции в начале января. Автобус ехал по трассе между населенными пунктами Сильван и Диярбан. Водитель потерял управление на скользкой дороге, и транспорт завалился на бок. Погибли пять человек, а также 22 получили ранения.
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