Мир 05 февраля 2023, 10:57 Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции NTV: шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-востоке Турции, еще 36 пострадали РИА «Новости»

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Пассажирский автобус попал в аварию на юго-востоке Турции, погибли шесть человек. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным источника, ЧП произошло в регионе Бодрум, провинция Афьонкарахисар, на побережье Эгейского моря. Проезжая по автодороге в районе города Динара, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

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Автобус упал в кювет и перевернулся. Шесть пассажиров погибли, еще 36 пострадали.

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К месту аварии выехали правоохранители и бригады скорой помощи, причины аварии выясняются.

Похожее ДТП произошло в Турции в начале января. Автобус ехал по трассе между населенными пунктами Сильван и Диярбан. Водитель потерял управление на скользкой дороге, и транспорт завалился на бок. Погибли пять человек, а также 22 получили ранения.