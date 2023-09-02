Мир 02 сентября 2023, 08:37 Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции Haber: в ДТП с автобусом на юго-западе Турции погибли шесть человек unsplash.com

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Авария с автобусом произошла в городе Денизли на юго-западе Турции, погибли шесть человек и еще 43 пострадали. Об этом сообщил телеканал A Haber.

Согласно информации источника, причиной смертельного ДТП стал грузовик с песком, который потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус.

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«В результате столкновения скончались шесть человек и еще 43 пострадали», — говорится в сообщении.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, пожарные и медики.

В пресс-службе управления полиции города Денизли РИА «Новости» рассказали, что россиян среди пострадавших в ДТП нет.

«Расследование аварии уже началось. По предварительной информации, среди раненых и погибших только местные граждане», — отметили в пресс-службе.

В конце августа автобус слетел с трассы в турецкой провинции Караман, травмы получили как минимум 26 человек.