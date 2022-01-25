Шесть человек погибли в давке перед матчем по футболу в Камеруне

Как минимум шестеро человек стали жертвами давки, которая возникла перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу. Пострадали, по имеющимся данным, по меньшей мере 40 болельщиков.

Игра, перед которой произошла давка, проходила между сборными Камеруна и Коморских островов. На трибуны хотели попасть порядка 50 тысяч болельщиков. Но вместимость арены в целом составляет только 60 тысяч, а на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса она по правилам может быть заполнена только на 80%.

«Некоторые находятся в тяжелом состоянии, нам придется перевезти их в специализированный госпиталь», — сообщили журналистам представители больницы, куда доставили пострадавших.

О произошедшем сообщили «Известия». Издание отметило, что сам матч проходил в столице Камеруна Яунде. Губернатор региона, где располагается главный город страны, Насери Пол Бийи не исключил, что на текущий момент может быть известно не обо всех погибших в давке перед футбольным матчем. По его словам, жертв может быть больше.